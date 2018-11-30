中國財經

A股午後走高，上證指數升11點，深成指升40點。

上證指數現報2579點，升11點或0.46%，最高見2580點，升13點或0.53%，成交862.73億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7637點，升40點或0.53%，高見7634點，升37點或0.49%，成交1200.04億元。

滬深300指數報3161點，升24點或0.77%；創業板指數報1321點，升9點或0.7%。

各板塊個別發展，金融、半新股、化工、煤炭、石油、電力股靠穩；鋼鐵、水泥、房地產、有色金屬股則偏軟。