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今日 13:14 中國財經

野村:中國降息可能性不大

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野村發布報告稱，預期中國央行採取降息措施的可能性不大，降息不一定能對經濟提供支撐，還可能導致其他的問題，包括刺激地產泡沫，加大資本外流壓力。

野村稱，中國的決策層近幾個月已多次強調，目前利率處於適當水平，流動性合理充裕，其解讀是央行認為沒有必要下調基準利率的訊號。

野村表示，除通過提高財政赤字提振基礎設施投資，更寬鬆的貨幣政策立場和更多的寬信用措施外，預期中國還會採取更多政策工具，如調降增值稅、企業所得稅，允許人民幣滙率波動更靈活，以及放鬆大型城市房產市場的調控措施。

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