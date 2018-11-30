發改委表示，2019年煤炭中長期合同，不得低於上年水平。
發改委印發《關於做好2019年煤炭中長期合同簽訂履行有關工作的通知》指出，有關方面要早部署、早安排、早行動，抓住當前有利時機，及早簽訂數量相對固定、價格機制明確的中長期合同，鼓勵支持更多簽訂2年及以上量價齊全的中長期合同。
發改委稱，中央和各省區市及其他規模以上煤炭、發電企業集團簽訂的中長期合同數量，應達到自有資源量或採購量的75%以上，且不能低於上年水平。煤電雙方應繼續參照「基準價+浮動價」定價機制，協商確定中長期合同價格。
今日 11:23 中國財經
發改委表示，2019年煤炭中長期合同，不得低於上年水平。
發改委印發《關於做好2019年煤炭中長期合同簽訂履行有關工作的通知》指出，有關方面要早部署、早安排、早行動，抓住當前有利時機，及早簽訂數量相對固定、價格機制明確的中長期合同，鼓勵支持更多簽訂2年及以上量價齊全的中長期合同。
發改委稱，中央和各省區市及其他規模以上煤炭、發電企業集團簽訂的中長期合同數量，應達到自有資源量或採購量的75%以上，且不能低於上年水平。煤電雙方應繼續參照「基準價+浮動價」定價機制，協商確定中長期合同價格。
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