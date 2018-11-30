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日本電子巨擘聲寶(Sharp)計劃最早於2019年在山東煙台建廠生產個人電腦。

聲寶10月收購東芝的個人電腦業務，並接手東芝在杭州建設的工廠。聲寶母公司鴻海精密工業目前在煙台有一家生產IT設備的大型工廠，前者將借助鴻海的零件採購能力，壓縮成本，改善個人電腦業務。

鴻海是為美國蘋果代工iPhone等產品的全球最大電子設備代工廠商，在煙台等中國內地網點大量代工伺服器及遊戲機等。聲寶則希望通過在煙台生產個人電腦，有效利用鴻海的高效量產技術和採購網等集團的經營基礎。