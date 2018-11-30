中國財經

上證指數早段回穩，現升3點，深成指升5點。

上證指數現報2571點，升3點或0.15%，最高見2579點，升11點或0.46%，成交382.61億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7602點，升5點或0.07%，高見7634點，升37點或0.49%，成交564.59億元。

滬深300指數報3150點，升12點或0.39%；創業板指數報1315點，升2點或0.18%。

各板塊普遍走軟，房地產股挫逾1%；水泥、鋼鐵、金融、電力、煤炭股偏軟；有色金屬、化工、石油股靠穩。