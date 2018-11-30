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中美據報尋求貿戰休兵數個月

《華爾街日報》報道，美國與中國正商討短暫停止升級貿易戰，在明年春季前，不會進一步調高關稅稅率。

儲局議息紀要料下月加息 憂關稅與債務問題

美國聯儲局發表本月議息會議紀要，預期下一次加息「很快到來」，但關注關稅和企業債務問題，可能需修改「漸進式加息」措辭。

傳華府周四晤德國三大車廠代表

德國《商報》報道，美國政府邀請福士、寶馬及戴姆勒等三大德國車廠主管，周四到白宮討論貿易政策。

聚焦中美貿易關係 道指反覆低收27點

美股道指周四曾下滑163點，回吐上日急漲逾600點的部分升幅，尾段聯儲局的議息紀錄暗示加息步伐可能放慢，一度刺激三大指數轉漲，道指曾上揚112點。不過，對華強硬的白宮貿易顧問納瓦羅，據報將出席G20期間舉行的中美領袖會議，特朗普亦稱未確定會與中國達成貿協，道指收市回吐27點或0.11%；標指挫0.22%；納指跌0.25%。科技和金融股指數分別跌0.95%和0.82%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國10月個人支出按月增0.6%，收入增0.5%，均勝預期；個人消費支出核心指數按年僅升1.8%，低於預測；上周首次申領失業救濟人數升至23.4萬人，較預期高。

￭ 美滙指數大致喘定，美市尾段報96.79，反覆回跌0.05%。

￭ 美國10年期國債曾短暫跌穿3厘，尾段報3.025厘。

￭ 紐約期金升0.05%，收報每盎斯1230.4美元。儲局公布議息紀錄後，期金回落至1228.7美元。

￭ 俄羅斯據報願減產，紐約期油曾跌穿每桶50美元，收市倒升至51.45美元，高2.3%；布蘭特期油漲1.3%。

￭ 特朗普表示取消會見俄羅斯總統普京的計劃，原因是俄與烏克蘭處於危機時期。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市揚0.20%；英國、法國都漲約0.5%。

￭ 歐央行：即使英國無協議脫歐，對區內金融體系的影響仍屬可控。

￭ 路透消息：美國政府研究實施新的中國留學生背景審查及其他限制，應對間諜活動。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.9357元，較周三紐約尾市漲48點子。

恒大健康:仲裁員駁回FF資產抵押權申請

恒大健康(00708)旗下時穎收到緊急仲裁結果，緊急仲裁員全面駁回持有法拉第未來(Faraday Future，FF)的合資公司Smart King，剝奪時穎對合資公司的資產抵押申請。

本地焦點簡訊

￭ ADR比例指數報26452點，較港高1點。

￭ 夜市12月期指收報26560點，較昨日恒指收市高水109點。

￭ 新鴻基地產(00016)前主席郭炳湘上月20日逝世，其生前透過家族信託持有新地2.11億股或7.29%，已轉至兩名兒子郭基俊及郭基浩。

￭ 天鴿互動(01980)首三季盈利按年增54.46%，不派中期息。

￭ 五龍電動車(00729)中期虧損6.23億元；五龍動力(00378)虧損1.38億元，均不派中期息。

￭ 中鐵(00390)中標22項工程，中標價合計約247.97億人民幣，約佔2017年營收的3.59%。

￭ 中國能源建設(03996)間接附屬簽訂海南昌江核電廠3、4號機組常規島，及其BOP分包合同。

￭ 時富投資(01049)1供1股，供股價0.1元，發行最多8.31億股，淨籌不超過8100萬元。

￭ 兗煤澳大利亞(03668)以下限23.48元定價。

￭ 微創醫療(00853)旗下微創電生理周五起終止於全國股轉系統掛牌。

￭ 華康生物(08622)周五起招股，入場費5171.59元。

￭ 創夢天地(01119)周四截止公開認購，消息稱公開發售獲超購約12倍，國際配售足額認購。