中國財經

螞蟻金服宣布組織架構升級，阿里雲原總裁胡曉明出任螞蟻金服集團總裁，向董事長兼行政總裁(CEO)井賢棟滙報。

井賢棟在郵件中歡迎胡曉明回歸，並表示胡曉明的回歸是螞蟻金服組織架構的重大升級。

胡曉明於2005年加入阿里巴巴，參與和帶領了支付寶和螞蟻金服眾多業務的創建和發展，曾擔任螞蟻金服的首席風險官。2014年，胡曉明出任阿里雲總裁。

井賢棟在郵件中表示，期待胡曉明的回歸將為螞蟻的普惠金融發展、信用體系建設帶來新的突破，更好地推動螞蟻金融科技的開放合作。