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今日 16:51 港股直擊 中國財經

蒙牛印尼工廠正式營運

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蒙牛乳業(02319)宣布，座落於印尼西爪哇省芝卡朗(Cikarang）的「蒙牛優益(YoyiC)工廠」今日正式營運。

「蒙牛優益C工廠」是蒙牛繼紐西蘭雅士利工廠後建成的第二家海外工廠，也是中國企業在東南亞布局的首個乳製品生產基地。

蒙牛總裁盧敏放表示，印尼工廠的建成，必將提升蒙牛在整個東南亞市場的競爭力，有力推動集團國際化戰略的快速實施。

據了解，蒙牛印尼工廠佔地面積1.5萬平方米，總投資額5000萬美元，設計日產能260噸，年產值1.6億美元。

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