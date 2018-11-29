A股午後由升轉跌，上證指數跌近1%，深成指亦挫逾1%。
上證指數現報2577點，跌24點或0.93%，成交1037.17億元(人民幣‧下同)。
深成指現報7641點，挫115點或1.49%，成交1435.19億元。
滬深300指數報3147點，跌31點或0.99%；創業板指數報1324點，挫16點或1.23%。
各板塊普遍下滑，房地產、金融、鋼鐵股挫逾1%；化工、電力、煤炭、石油、水泥股偏軟；半新股則漲逾3%；有色金屬股靠穩。
今日 14:22 中國財經
A股午後由升轉跌，上證指數跌近1%，深成指亦挫逾1%。
上證指數現報2577點，跌24點或0.93%，成交1037.17億元(人民幣‧下同)。
深成指現報7641點，挫115點或1.49%，成交1435.19億元。
滬深300指數報3147點，跌31點或0.99%；創業板指數報1324點，挫16點或1.23%。
各板塊普遍下滑，房地產、金融、鋼鐵股挫逾1%；化工、電力、煤炭、石油、水泥股偏軟；半新股則漲逾3%；有色金屬股靠穩。
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