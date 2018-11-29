訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:22 中國財經

台股四連升 萬點關口得而復失

放大圖片

台灣股市延續上日漲逾1%的強勢，加權指數今日收報9885點，微升1點或0.01%。

台股今早高開75點，其後反覆向上，一度重上1萬點水平，高見10001點，連續第4日上升。其中，機電股升0.44%，造紙股升0.2%。

分析師指出，台股今日靠穩，主要是跟隨隔晚美股三大指數漲逾2%，因聯儲局主席鮑威爾談及利率政策時大改口風，稱美國利率目前「僅低於」中性利率水平，令市場憧憬聯儲局很大可能明年便開始考慮暫停加息。

不過，中美元首會晤前夕，美國再次威脅針對中國調高汽車關稅稅率，抑制大市升勢。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。