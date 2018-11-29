中國財經

台灣股市延續上日漲逾1%的強勢，加權指數今日收報9885點，微升1點或0.01%。

台股今早高開75點，其後反覆向上，一度重上1萬點水平，高見10001點，連續第4日上升。其中，機電股升0.44%，造紙股升0.2%。

分析師指出，台股今日靠穩，主要是跟隨隔晚美股三大指數漲逾2%，因聯儲局主席鮑威爾談及利率政策時大改口風，稱美國利率目前「僅低於」中性利率水平，令市場憧憬聯儲局很大可能明年便開始考慮暫停加息。

不過，中美元首會晤前夕，美國再次威脅針對中國調高汽車關稅稅率，抑制大市升勢。