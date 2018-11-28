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行政長官林鄭月娥下午在行政長官辦公室，與遼寧省省長唐一軍會面。

林鄭月娥指出，遼港經貿關係緊密，香港連續多年是遼寧最大的外資來源地，特區政府於2014年底成立駐遼寧聯絡處，進一步加強兩地在經貿、文化藝術、青年交流等領域的交流合作，期望對方繼續大力支持聯絡處推進遼港合作的工作。

她表示，香港是首屈一指的國際金融中心，今年的集資總額暫為全球第一，香港的服務業亦發展成熟，與國際高度接軌。

隨着遼寧進一步對外開放，她歡迎遼寧企業多利用香港的平台「走出去」，與香港共同開拓國際市場。