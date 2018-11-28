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利標料盈利至2020年前仍受貿戰影響

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利標(00787)行政總裁Rick Darling表示，集團預期美國將於明年2月至3月對中國商品實施新一輪關稅措施，屆時旗下的服裝及鞋履產品將受牽連，正加快將相關產能遷移到越南、印尼等地，料集團盈利至2020年前仍受貿易戰影響。

Rick Darling透露，大部分位於中國的服裝產能已完成搬遷，現於中國只剩餘少量產能，去應付高端時裝及快速訂單；因鞋履生產的供應鏈主要仍於中國，要遷離相關產能需時較長，料明年有部分鞋履訂單會被加徵關稅，旗下鞋履產能有一半位於中國，正加快降低中國產能比例。

利標主席馮國綸指出，中美貿易戰對中國本身為好事，可逼使低增值、勞動密雜型的產業轉移到其他新興國家，從而釋放勞動力去發展高增值產業；部分東南亞及非洲國家將為該些低增值廠房的落腳地，中國在發展「一帶一路」時，在非洲建碼頭及訂自由貿易協定，相信廠商要在非洲設立數百至數千人的廠房，需時不會太長。

另外，集團宣布已完成出售部分北美業務的交易，Rick Darling表示，已展開架構重整的工作，將減省大量人手及工序，料可節省1億美元的營運開支；惟交易僅完成約一個月，目前未能估計裁減人手的規模。他又稱，集團財務狀況已回復穩健，暫無計劃出售其他業務。

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