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今日 11:05 港股直擊 中國財經

小米宜家達戰略合作 12月起在華落地

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小米AloT開發者大會上，小米IoT平台部總經理范典宣布，小米和宜家達成戰略性合作，宜家的智能照明類產品全面接入小米IoT平台，支持米家APP及小愛同學語音控制，12月開始在中國落地。

宜家零售中國總裁Anna稱，宜家和小米達成戰略合作，這是宜家首次與中國科技創新企業的合作。

宜家智能家居全球負責人Block表示，5年前開始探索智能家居業務，現有技術太昂貴且操作複雜是現在的最大問題。帶着這樣的想法宜家開始了對智能家居經濟實惠和智能化的探索。非常高興和小米在智能照明領域深度合作，並在12月上線。

另外，小米(01810)董事長雷軍在大會開幕演講時稱，AI+IoT(簡稱AIoT)是小米未來10年核心戰略，為了實現AIoT開放生態，小米已經成立了生態鏈部。過去5年，小米投資孵化了100多家生態鏈公司，目前智能連接設備數超過1.32億台。

雷軍指出，2014年，小米開始IoT布局，至今，小米已經形成龐大的智能硬件生態鏈和生態環境。他認為，未來AI將賦能IoT，AI智能語音助手將帶來技術革命，未來3至5年，每一個智能設備都可能被接入AIoT的控制模塊，以提高交互體驗的水平。

最新數據顯示，小米智能語音助手小愛同學已累計激活約1億台設備，累計喚醒次數超過80億，月活躍用戶數累計超過3400萬。

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