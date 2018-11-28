中國財經

A股早段反覆向好，上證指數升6點，深成指升28點。

上證指數現報2581點，升6點或0.27%，最高見2582點，升7點或0.31%，成交453.7億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7663點，升28點或0.37%，高見7658點，升23點或0.31%，成交688.02億元。

滬深300指數報3155點，升17點或0.57%；創業板指數報1319點，升3點或0.28%。

各板塊個別發展，水泥、鋼鐵股挫逾1%；石油、有色金屬、化工、房地產、煤炭、電力股偏軟；半新股漲2%；金融股靠穩。