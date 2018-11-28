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今日 10:00 中國財經

肖亞慶:推動中越企業實現合作共贏

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國務院國資委主任肖亞慶昨日與越南財政部部長丁進勇會面，就國企改革、國資監管，以及加強兩國國企國資合作等進行交流。

肖亞慶表示，國務院國資委將進一步深化改革擴大開放，加強與越南財政部的工作交流，推動兩國企業堅持市場化原則，在更多領域實現合作共贏和高質量發展。

丁進勇表示，中越兩國國有企業均在國民經濟中發揮着重要作用，中國經驗對越南具有十分重要的借鑑意義，願意進一步密切同中國國務院國資委的友好交流，不斷學習中國國企改革經驗，共同促進兩國國有企業發展。

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