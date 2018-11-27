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正對西班牙進行國事訪問的國家主席習近平，在當地報章發表以題為《闊步邁進新時代，攜手共創新輝煌》的署名文章。

習近平在文章指出，當前國際面臨前所未有的挑戰，特別是保護主義、單邊主義不斷抬頭，這次出訪的一個主要任務，是同往訪國家以及世界主要經濟體領導人一起探討加強國際社會團結，完善全球治理，發展夥伴關係，深化友好合作，促進世界和平穩定和發展繁榮。

文章提到，中國與西班牙建立外交關係45年，期間兩國保持高層交往勢頭，經貿合作平穩順利發展，合作的廣度和深度前所未有。西班牙已經成為中國在歐洲不可或缺的經貿合作夥伴，中國也是西班牙在歐盟外第一大貿易夥伴。

此外，文章又提出，兩國要提升全面戰略夥伴關係水平，並加強發展理念交流和戰略對接，做好雙邊關係發展頂層設計，同時要深化兩國務實合作，拉緊雙邊關係利益紐帶。

文章指出，中國將繼續全面深化改革，擴大對外開放，希望雙方繼續秉持開放包容態度，拓寬雙向投資，密切貿易往來。雙方要充分發揮各自優勢，加強先進製造業、訊息產業、綠色經濟等領域交流合作，打造雙邊合作新的增長點。

另外，兩國要擴大人文交流，及密切兩國國際合作，中方願同西方密切在聯合國、世界貿易組織、二十國集團(G20)等國際多邊組織內的對話和溝通，在聯合國安理會改革、全球治理、氣候變化等重大國際和地區問題上加強配合和協調，共同維護多邊主義和自由貿易，做國際秩序的推動者和捍衞者。