香港財經 中國財經

投資推廣署今日於福建省福州市舉辦投資推廣座談會，向當地企業介紹香港在國家「一帶一路」倡議下的獨特優勢，以及當地企業如何利用這些優勢拓展海外市場。

投資推廣署助理署長鄧智良致詞時表示，香港與福建的經貿關係一直密切，香港既是福建的主要外資來源地，也是福建企業上市籌集資金的主要市場，香港可以為福建企業參與「一帶一路」項目提供理想的融資和併購平台。

鄧智良又稱，明日舉行的第三次閩港合作會議將進一步加強閩港兩地在經貿、金融、服務業、旅遊等領域各方面的合作交流。