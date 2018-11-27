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今日 17:22 中國財經 國際財經

外交部:中國貸款佔菲外債比例有限

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中國外交部發言人耿爽表示，中國貸款佔菲律賓的外債比例非常有限，菲方不可能因此而陷入所謂的「債務陷阱」。

耿爽指出，中方是根據菲律賓要求資助相關基建項目，符合對方的經濟社會發展需要，相信有關項目將會進一步改善民生、推動經濟增長，為菲律賓發展提供新的動力。

菲律賓上周有數百名示威者聚集在馬尼拉金融中心馬卡蒂市(Makati)的中國大使館大樓前方示威，要求菲國政府不要「為中國的貸款而出賣南海主權」。

其中，有示威者手持中文字「菲律賓，非賣品，不掉入中國的債務陷阱」等標語。

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