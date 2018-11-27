訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:12 中國財經

人大財經委恐明年債務違約問題浮現

放大圖片

第十一屆全國人大財經委副主任賀慳認為，經濟下行壓力加大，困難增加，積累的風險和隱患暴露愈來愈嚴重，有可能引發金融危機，明年中國債務違約問題會進一步暴露。

賀慳接受路透訪問時坦言，對經濟形勢的判斷並不很樂觀，2019年中國將面臨3大困難，債務違約暴露可能令金融機構的呆壞賬率快速上升，有估計會達到15%；中美貿易戰負面影響會集中顯現，外貿困難將進一步加大。

賀慳稱，在去槓桿和防風險的背景下，加大流動性有難度，企業短時間內難望解決困難，要克服只能寄望深化改革。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。