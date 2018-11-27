中國財經

第十一屆全國人大財經委副主任賀慳認為，經濟下行壓力加大，困難增加，積累的風險和隱患暴露愈來愈嚴重，有可能引發金融危機，明年中國債務違約問題會進一步暴露。

賀慳接受路透訪問時坦言，對經濟形勢的判斷並不很樂觀，2019年中國將面臨3大困難，債務違約暴露可能令金融機構的呆壞賬率快速上升，有估計會達到15%；中美貿易戰負面影響會集中顯現，外貿困難將進一步加大。

賀慳稱，在去槓桿和防風險的背景下，加大流動性有難度，企業短時間內難望解決困難，要克服只能寄望深化改革。