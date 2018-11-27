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今日 15:34 中國財經

滬指四連跌 續創近一個月低

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內地股市個別發展，上證指數微跌1點，連續第4日下滑，續創近一個月的新低。市場交投淡靜，兩市成交合計縮減至2509億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開10點，其後維持走高，尾段由升轉跌，全日收市報2574點，微跌1點或0.04%，最多跌9點或0.37%，低見2566點；最多升16點或0.65%，高見2592點，成交1022.27億元。

深成指則反覆靠穩，全日收市報7635點，升19點或0.25%，最高見7682點，升66點或0.88%；低見7589點，跌26點或0.35%，成交1487.15億元。

滬深300指數報3137點，跌4點或0.13%；創業板指數報1315點，升10點或0.83%。

分析師表示，受外圍市場和國際原油反彈影響，今日大市高開，但之後反彈動力不足，午後滬指再度下滑，尾段略縮窄跌幅；場內缺乏明顯聚集氣氛的板塊，市場拋售壓力仍比較明顯。

各板塊普遍走升，化工、有色金屬、水泥、鋼鐵、石油、房地產、煤炭股靠穩；半新股則挫逾1%；電力、金融股偏軟。

中國統計局公布，10月規模以上工業企業實現利潤總額5480.2億元，按年增長3.6%，前值增長4.1%，增速較9月放緩0.5個百分點。

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