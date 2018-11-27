中國財經

上證指數午後由升轉跌，現跌7點，深成指亦跌12點。

上證指數現報2568點，跌7點或0.28%，最低見2566點，跌9點或0.37%，成交879.47億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7603點，跌12點或0.17%，低見7589點，跌26點或0.35%，成交1271.37億元。

滬深300指數報3130點，跌11點或0.35%；創業板指數報1309點，升4點或0.36%。

各板塊個別發展，半新股挫逾1%；水泥、電力、金融、鋼鐵、房地產、煤炭、石油股偏軟；化工、有色金屬股靠穩。