中國財經

中國駐美大使崔天凱表示，如果中美貿易爭執的事態繼續如現在這樣發展，就會產生真正的風險，全球市場可能會被撕裂。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普，將於本周末於阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的二十國集團(G20)會議期間會晤。外界憧憬兩國能就貿易爭執和解。

崔天凱接受《華爾街日報》訪問時指出，中方期待中美兩國元首在阿根廷再次會晤時，將全面回顧北京會晤後中美關係的發展，希望能推動雙方在經貿等諸多領域取得進一步進展。他稱，此次會晤距離特朗普對中國的國事訪問剛好1年多。兩位領導人有必要回顧雙邊關係發展，並對中美關係發展方向，以及雙方如何發展好這一組重要而複雜的雙邊關係，作出戰略引領。

對於中美經貿方面，崔天凱強調，中美雙邊貿易增長很快，對兩國都有利。隨着雙邊貿易和投資增長，中美彼此聯繫更趨密切，競爭也隨之加劇。而中國市場上競爭更趨激烈，主要是由經濟規律而非政策決定的。

他認為，中美雙方需要足夠的善意和誠信來推進經貿磋商，立場一定要清楚、連貫，如果有一方一直在變，這對磋商無益。雙方如果達成一致，就要遵守共識，並在此基礎上繼續前進，而不是今天有了初步共識，明天就推翻它。

被問到若中美貿易摩擦加劇，會否導致全球經濟衰退時，崔天凱回應稱，中美是世界上最大的兩個經濟體，兩國經濟關係有任何風吹草動，都會對全球產生影響。中美要充分認識到，兩國對全球經濟和經濟增長前景承擔共同責任。如果以互利共贏的方式及時解決經貿問題，必將增強人們對全球經濟前景的信心，否則可能會削弱人們對全球經濟的信心。