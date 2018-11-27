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特朗普：很可能將中國貨關稅增至25%

距離中國國家主席習近平與美國總統特朗普預定會晤時間只有4天，特朗普隔空向中方施壓，表示中國很可能難逃被美國追加關稅稅率至25%。

三藩市聯儲料美國通脹回落至2%以下

三藩市聯儲銀行研究報告指出，美國通脹很可能在短期內，再次回落至聯儲局的2%通脹指標以下。

GM裁1.4萬人 停部分汽車型號生產

美國通用汽車(GM)公布，關閉北美5間工廠，被裁減僱員職位數量逾1.4萬個。消息公布後，GM股價收市升4.7%。

感恩節零售佳 美股收市漲354點

美國感恩節周末零售銷售強勁，帶動亞馬遜股價飆逾5%，加上油價反彈，標普能源板塊漲1.7%，金融股指數都攀升2.1%，支持道指曾大漲387點，收市仍升354點或1.46%；標指亦彈1.55%，納指更飆2.06%。Facebook、微軟分別漲3.5%、3.3%，蘋果由跌轉升1.3%。

外圍焦點簡訊

￭ 分析稱，美國Cyber Monday黃金三小時網購金額達16億美元，較全年平均每日網購額多2億美元。

￭ 美國芝加哥全國活動指數從9月的0.14，升至10月的0.24。

￭ 英國有序脫歐的憧憬升溫，英鎊美市尾段升0.16%；美滙指數彈0.11%。

￭ 紐約期金收市跌80美仙或少於0.1%，報每盎斯1222.4美元。

￭ 憧憬產油國下月初達成減產協議，紐約期油收報每桶51.63美元，升2.4%。

￭ 美國最高法院就蘋果App Store涉及反壟斷案件進行聆訊。

￭ 俄羅斯早前在黑海襲擊並扣押3艘烏克蘭海軍艦艇，北約稱支持烏克蘭；烏克蘭議會通過戒嚴令，從11月28日起持續30天。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市上揚1.23%；憧憬預算問題可獲解決，意大利富時MIB指數進賬2.77%。

￭ 歐央行行長德拉吉：歐羅區經濟增長漸放緩是正常，或只是暫時現象。

￭ 路透消息：意大利明年預算赤字目標最低或降至佔GDP的2%。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9503元，較上周五紐約尾市跌47點子。

領展25.6億人幣購北京零售物業

領展房產基金(00823)公布，以代價25.6億元人民幣收購位於北京的京通羅斯福廣場。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報26454點，較恒指港收市高78點。

￭ 夜市期指收報26455點，升53點，較昨日恒指收市高水79點。

￭ 騰訊(00700)據報與LINE合作，為日本中小型零售商提供微信支付服務。

￭ 團結香港基金主席董建華在4周年晚會發表講話，稱填海打造東大嶼人工島刻不容緩。

￭ 長和(00001)旗下和黃中國醫藥科技的抗癌藥呋喹替尼膠囊(愛優特)首次商業上市，在中國開始銷售。

￭ 外電引述消息稱，渣打集團(02888)計劃簡化架構，以節省成本。

￭ 寶寶樹(01761)周二掛牌，交易資料顯示，暗盤最高見7.7元，收報7.18元，較招股價升5.59%。

￭ 馬鞍山泓碧周一連招標推售共110伙，折實平均呎價16497元，據悉全日共售18伙。

￭ 中國智能(00395)配售新股淨籌2.57億元。

￭ 愛高集團(00328)中期虧損1.81億元，不派中期息。

￭ 保德國際(00372)中期盈利3.58億元，不派中期息。

￭ 銀基(00886)中期虧損4004.6萬元，不派中期息。

￭ 鼎立資本(00356)控股股東擬悉售持股。