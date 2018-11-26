北京市統計局發布的最新數據顯示，今年首10個月，北京商品房銷售面積461.4萬平方米，按年下跌24%。其中，住宅銷售面積347.9萬平方米，減少13.6%。
供應方面，首10個月，北京市商品房新開工面積1740.3萬平方米，按年下跌1.7%，其中住宅新開工面積909.5萬平方米，增長7.8%。
期內，北京市房地產開發企業項目到位資金4276.8億元(人民幣‧下同)，按年減少16.9%。其中，國內貸款1146.9億元，跌13.7%，訂金及預收款1457.9億元，跌18.5%。
今日 11:45 中國財經
北京市統計局發布的最新數據顯示，今年首10個月，北京商品房銷售面積461.4萬平方米，按年下跌24%。其中，住宅銷售面積347.9萬平方米，減少13.6%。
供應方面，首10個月，北京市商品房新開工面積1740.3萬平方米，按年下跌1.7%，其中住宅新開工面積909.5萬平方米，增長7.8%。
期內，北京市房地產開發企業項目到位資金4276.8億元(人民幣‧下同)，按年減少16.9%。其中，國內貸款1146.9億元，跌13.7%，訂金及預收款1457.9億元，跌18.5%。
|下一篇：
|習近平明訪西班牙等4國 G20晤特朗普
|上一篇：
|滬指半日升7點 深成指升16點