中國財經

A股早段止跌回穩，上證指數升11點，深成指升31點。

上證指數現報2591點，升11點或0.46%，最高見2595點，升15點或0.6%，成交461.59億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7668點，升31點或0.42%，高見7682點，升45點或0.6%，成交618.4億元。

滬深300指數報3164點，升20點或0.65%；創業板指數報1310點，升2點或0.17%。

其他板塊普遍向上，水泥股漲逾2%；金融股漲逾1%；房地產、化工、電力、有色金屬、煤炭股靠穩；石油、鋼鐵股則偏軟。