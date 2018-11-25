中國財經

銀保監會副主席曹宇表示，目前人民銀行金融穩定局正牽頭制定金控公司管理辦法，將首次要求金控公司必須獲得央行頒發的牌照持牌經營。

曹宇續稱，在國務院金融穩定發展委員會的領導下，下一步銀保監會將從股權監管、併表監管和強化風險隔離要求等方面，進一步加強綜合經營試點監管工作。

他又表示，從國際經驗和國內實踐來看，金融綜合經營是「雙刃劍」，既能促進金控集團發揮規模效應，提高集團整體競爭力，也容易使業務模式和金融風險更加復雜，引發跨行業、跨市場風險傳染，給金融機構風險管理和金融監管帶來挑戰。