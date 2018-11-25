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今日 15:23 中國財經

中鋼協:鋼鐵業十年來最平穩 明年挑戰大

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中國鋼鐵工業協會黨委書記劉振江表示，今年中國鋼鐵業是自金融危機後10年最平穩的一年，行業經濟運行指標波動最小，鋼產量有所增長，鋼材價格穩定在合理區間，企業效益進一步改善，運行質量和效益處於一年比一年更穩中向好情況。

不過，他表示，鋼鐵業今年上半年表現佳，但第四季和2019年會面臨更多挑戰，鋼鐵協會已制訂《中國鋼鐵工業轉型升級的戰略和路徑》，對行業發展目標、分階段實施的策略和路徑有謀劃。

劉振江也提醒鋼鐵企業，要把資產負債率作為企業戰略來管理。

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