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今日 13:51 中國財經

人民大學料中國經濟明年增速降至6.3%

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根據中國證券報報道，中國人民大學國家發展與戰略研究院、經濟學院、中國誠信信用管理聯合發布的年度經濟報告稱，2018年中國宏觀經濟持續回緩，預計全年實際經濟增長為6.6%，2019年增速為6.3%。

報告指，今年中國宏觀經濟在穩中有變中呈現持續回緩的態勢。預計全年經濟實際增速為6.6%，較2017年回落0.3個百分點，基本實現政府預定的經濟增長目標。

報告認為，2019年經濟下行壓力將加大，但是「六穩政策」的出台和落實、新階段供給側結構性改革，及新一輪改革開放高潮的掀起，決定了2019年市場信心將得到有效逆轉。

報告預計，2019年投資增速持續下滑的趨勢有所緩和，全年增速或為5.9%；消費增速為9%；外部環境不確定性加大，全年出口增速或為6.1%，進口增速為16.1%，貿易順差為994億美元，實現基本平衡。

報告指出，2019年價格水平總體保持較為溫和的狀態。預計全年居民消費價格指數(CPI)上漲2.4%，工業生產者出廠價格指數(PPI)上漲3.4%。

報告建議，穩增長依然要定位於底線管理，必須清晰區分周期性波動與趨勢性變化之間的差別，科學制定宏觀經濟短期增長目標和底線管理的界限。此外，財政政策要更加積極有效，在進一步擴大財政赤字的基礎上，強化積極財政政策的定向寬鬆，公共財政赤字率可以達到3%左右。

此外，報告還強調，在儲蓄率持續下滑的新時期，穩消費對於宏觀經濟的穩定和健康發展的重要性，遠大於穩投資。

 

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