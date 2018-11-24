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商務及經濟發展局局長邱騰華出席一個電台節目時指出，預料本港今年整體經濟及貿易增長仍屬正面，但增長幅度可能較慢，第四季可能繼續放緩，而明年則要視乎中美關係及國際投資環境。他稱，業界估計，受美國關稅清單等影響，估計明年的經貿情況存在不明朗因素，若陰霾未消除，明年情況可能比今年差。

談及環球貿易關係時，邱騰華指出，香港能夠參與亞太經合組織(APEC)是得天獨厚的角色，會議旨在推動自由貿易，減少壁壘；不過，會議氣氛自去年起已經有改變，不同地區的態度變得壁壘分明。早前閉幕的APEC會議，更是首次未能發表領導人共同宣言，反映中美角力下，國際關係緊張。

他又稱，中美貿易爭端或令本港明年經濟發展的不明朗因素加劇，全球亦不能倖免，香港商會不能奢望會無痛，強調港府沒有魔術棒，但會繼續協助商界開拓其他市場，尤其是東盟市場。

對於美國國會下屬的美中經濟與安全審議委員會(USCC)早前發表報告，建議美國商務部重新審視，在出口科技問題上是否還繼續將中國及香港視為兩個獨立關稅區，邱騰華回應稱，國家憲法透過《基本法》賦予香港獨特地位，可透過「中國香港」這身份，簽署雙邊及多邊貿易協定並參與國際組織等，因此在經貿領域中，香港擁有自主性，可從自身利益出發。

邱騰華認為，在現時中美關係處於緊張的時候，報告難免有政治性。而每當國際關係不好，香港容易被誤解或被「拉進去」，特區政府會作出澄清和據理力爭，說明「一國兩制」下，尤其在法治及尊重人權等方面，香港是能夠「站住腳」。