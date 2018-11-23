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今日 21:22 中國財經

深交所制定回購股份細則

中證監今日稍前發布，關於認真學習貫徹《全國人民代表大會常務委員會關於修改〈中華人民共和國公司法〉的決定》的通知，對上市公司回購股份作出進一步規範。深交所隨即制定《上市公司回購股份實施細則》，以落實相關要求。

《細則》主要內容包括拓寬回購股份適用情形，簡化特定情形回購審議程序，並細化回購股份訊息披露及方案變更要求等。

《細則》亦明確回購股份的減持要求和限制，上市公司可在披露回購結果暨股份變動公告半年後，通過集中競價方式減持，減持數量不得超過減持預披露日前20個交易日日均成交量的25%。

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