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今日 17:54 中國財經

中國商務部對WTO改革三原則五點主張

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中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，多邊貿易體制遭受衝擊，中方支持對世界貿易組織(WTO)進行必要改革，以增強權威性，並表達中國關於WTO改革的三項原則和五點主張。

王受文指出，三項原則包括：世貿組織改革要維護其核心價值；保障發展中成員的發展利益，解決融入經濟全球化中的困難；要通過協商一致做出決策，改革進程要保證發展中成員共同參與。

五項主張包括：世貿組織改革應維護多邊貿易體制主渠道的地位，不能以所謂的新概念或新表述，否定多邊貿易體制的權威性，亦不能「另起爐灶」；改革要優先處理危及世貿組織深層的關鍵問題，盡快解決成員的緊迫問題。

另外，世貿組織改革應解決貿易規則的公平問題，並回應時代需要，包括糾正貿易救濟措施的濫用，特別是在反傾銷調查中的替代國做法；世貿組織改革應保證發展中成員的特殊與差別待遇；世貿組織改革應尊重成員各自的發展模式。

王受文指出，WTO面臨三大危機：一是爭端解決機制的缺位，由於個別的阻撓無法填補，明年面臨癱瘓風險；二是個別成員濫用關稅條款增加關稅；三是個別成員採用單邊措施，無視世貿規則。

他強調，爭端解決機制問題要盡快得到解決，使WTO能正常有效運轉，如果沒有爭端解決機制裁定，協定就成一紙空文。

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