中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌71點子，中段一度跌穿6.95，低見6.9509。

人民幣兌美元在岸價收報6.9421，較上日下午4時30分收報6.9350，跌71點子或0.1%；較晚上11時30分最後成交價6.9314，走弱107點子。

離岸價(CNH)早段跌破6.94，低見6.9438，截至香港時間下午5時45分，離岸價報6.9401，在岸價報6.9456。

官方今日開出的中間價第2日上調，報6.9306，較上日的6.9391，上調85點子或0.12%。

交易員指出，隔晚英國脫歐有進展，提振歐系貨幣，間接助力人民幣，但二十國集團(G20)峰會中美領導人月底會面日益臨近，機構料等待中美貿易戰最新進展，並無意在此之前選擇方向。

另有交易員認為，市場對中美能否就貿易爭端達成共識仍較謹慎，但美元缺乏方向，人民幣下跌空間亦受限；本周市場結售滙大體均衡，貶值壓力略有下降。中國近期繼續加大金融市場對外開放，從長期看有利於促進跨境資金雙向流動，緩和資本外流壓力。

國家外滙管理局統計數據顯示，10月中國外滙市場總計成交17.42萬億元人民幣，按美元計按月升8.19%。其中，遠期交易當月下跌203億美元，較上月繼續跌逾兩成，當月交投量創18個月新低。