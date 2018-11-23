中國財經

百達資產管理預料，明年人民銀行將推出相當於3500億元(美元‧下同)(2.73萬億港元)的貨幣刺激措施，相等於下調存款準備金率200點子，加上其他一系列措施支持增長，將有助銀行和消費相關股份。

百達資產管理首席策略師Luca Paolini指出，由於美國財政刺激措施減少，加上債券孳息率上升，預計環球經濟增長會由今年的3.5%放緩至明年的3.3%；而流入環球市場的淨資金可能由2017年的2.6萬億元大幅減少至明年的1400億元。

Paolini認為，目前市場有三大風險值得關注，包括意大利債務問題可能觸發歐羅區政局不穩、如果美國通脹速度高於預期，有機會令聯儲局加快加息步伐，以及中美貿易戰升溫。

對於明年股市，Paolini表示，因經濟增長放緩、企業盈利增長乏力、以及企業毛利率受壓，環球股市的總回報率料將持平，難有太大起色；環球企業盈利增長可能由今年的13%放緩至明年的7%。任何利好消息例如美中貿易協議出現曙光，或者聯儲局有跡象顯示會放慢緊縮政策，都有機會為股市帶來反彈。

Paolini稱，美股偏貴，宜向其他地區分散投資，預計明年美國經濟增長2.8%。美國企業盈利增長可能由今年的23%減少一半以上。投資者或可將其從美國股市分散投資至其他發展市場如英國和瑞士，因該兩市場的指標股指中有較高比例的防守性股份。