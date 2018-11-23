中國財經

A股早段跌幅擴大至逾1%。

上證指數現報2616點，挫29點或1.11%，最低見2612點，挫32點或1.24%，成交586.45億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7766點，挫127點或1.62%，低見7745點，挫148點或1.88%，成交824.89億元。

滬深300指數報3181點，挫32點或1.02%；創業板指數報1333點，挫20點或1.51%。

各板塊幾乎全線下滑，石油、房地產、化工、有色金屬股挫逾2%；鋼鐵、煤炭、電力股挫逾1%；水泥、金融股偏軟；半新股則靠穩。