中國財經

上證指數低開4點後偏軟。

上證指數開市報2640點，跌4點或0.18%；現報2633點，跌點11或0.45%。

深成指開市報7882點，跌11點或0.14%；現報7847點，跌46點或0.6%。

滬深300指數開市報3208點，跌5點或0.18%；現報3201點，跌13點或0.41%。

創業板指數開市報1355點，升1點或0.09%；現報1346點，跌7點或0.54%。

各板塊普遍走低，房地產、石油、煤炭、電力、化工、金融、有色金屬、水泥股偏軟；半新股、紡織機械股則靠穩。