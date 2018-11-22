上證指數午後窄幅上落，現跌3點，深成指亦跌4點。
上證指數現報2648點，跌3點或0.11%，最低見2634點，跌17點或0.64%，成交1068.34億元(人民幣‧下同)。
深成指現報7904點，跌4點或0.05%，高見7950點，升42點或0.54%，成交1521.68億元。
滬深300指數報3217點，跌9點或0.28%；創業板指數報1356點，跌6點或0.46%。
各板塊普遍走高，石油、化工、房地產、電力、煤炭股靠穩；鋼鐵、金融、水泥、有色金屬股則偏軟。
今日 14:29 中國財經
上證指數午後窄幅上落，現跌3點，深成指亦跌4點。
上證指數現報2648點，跌3點或0.11%，最低見2634點，跌17點或0.64%，成交1068.34億元(人民幣‧下同)。
深成指現報7904點，跌4點或0.05%，高見7950點，升42點或0.54%，成交1521.68億元。
滬深300指數報3217點，跌9點或0.28%；創業板指數報1356點，跌6點或0.46%。
各板塊普遍走高，石油、化工、房地產、電力、煤炭股靠穩；鋼鐵、金融、水泥、有色金屬股則偏軟。
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