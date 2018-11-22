中國財經

台灣股市下跌，加權指數收報9714點，跌26點或0.28%。

台股今早高開後，早段升幅收窄，其後在上日收市位附近窄幅上落，尾段跌幅擴大，低見9702點，連續3日下跌。其中，泥窯股挫1.48%，食品股跌0.73%。

分析人士表示，台股今日先升後跌，雖然科技、能源和金融股反彈，但美國周四為感恩節假期，金融市場休市，周五美股亦只有半日市。

此外，中美貿易爭執持續、英國脫歐風波，以及意大利或面臨歐盟制裁等多項不明朗因素，投資者正在評估上述因素對大市未來走向的影響，觀望氣氛濃厚。