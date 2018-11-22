中國財經

A股早段維持走軟，上證指數跌6點，深成指跌9點。

上證指數現報2644點，跌6點或0.26%，最低見2639點，跌11點或0.45%，成交570.72億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7899點，跌9點或0.11%，低見7884點，跌23點或0.3%，成交847.58億元。

滬深300指數報3210點，跌15點或0.49%；創業板指數報1359點，跌3點或0.28%。

各板塊個別發展，半新股漲逾1%；石油、化工、電力股靠穩；金融股挫逾1%；鋼鐵、煤炭、房地產、水泥、有色金屬股偏軟。