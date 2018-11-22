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白宮首席經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)接受英國廣播公司(BBC)訪問時暗示，有可能把中國驅逐出世界貿易組織(WTO)。

他在訪問中指出，中國作為WTO會員國「行為不當」。他也表示，WTO令美國感到失望。他直指，從未見一個國家在加入WTO之後，會像中國那樣行事，對於WTO而言，一個成員國能夠如此行為不當，是一件新鮮事。

哈塞特想討論的是，能否通過雙邊談判，或通過改革WTO，甚至是把中國從WTO踢出去來解決問題。最後一個選項，也就是把中國踢出WTO並非美國官方政策，這也是哈塞特列出的3個選項中，最後一個也是最不受歡迎的選項，且哈塞特是通過疑問句來提出這個選項。

報道指出，這個選項甚至不可能做到。但由美國政府高層官員口中說出來，令人震驚。

哈塞特表示，WTO在協助全球現代化方面發揮了非常重要的歷史作用，但WTO也在許多方面令美國失望。哈塞特指出，美國提交給WTO的案件通常能勝訴，但需要花上5年到6年，損失早已造成。此外，由於處罰過低，有些國家寧願違反規則而被罰，WTO需要更有力地處理這些國家。

另外，哈塞特在訪問提到，對中國施加關稅，目的是在國內造成最小傷害的情況下，給中國帶來最大的壓力。他認為這非常有效，中國現在願意上談判桌。哈塞特認為特朗普與中國國家主席習近平在即將召開的二十國集團(G20)峰會上，很有機會達成有成果的會談。