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外電引述知情人士透露，安邦保險已聘請美國銀行，協助其出售美國豪華酒店資產組合(前稱Strategic Hotels & Resorts Inc.)。

該資產組合包括Westin St. Francis、Loews Santa Monica Beach Hotel、Fairmont Chicago酒店和

Essex House Hotel。

安邦發言人表示，有見當地房地產資產價格回升，正評估其美國房地產投資組合，但不就任何銀行委聘事宜置評。

美國銀行發言人不予置評。