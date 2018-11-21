中國財經

上證指數午後窄幅上落，現升不足1點，深成指升12點。

上證指數現報2646點，升不足1點或0.03%，最低見2617點，挫28點或1.06%，成交1287.61億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7891點，升12點或0.16%，高見7919點，升39點或0.5%，成交1695.96億元。

滬深300指數報3220點，升2點或0.07%；創業板指數報1361點，升5點或0.44%。

各板塊個別發展，半新股漲逾1%；房地產、水泥、鋼鐵、電力、化工股靠穩；石油、煤炭、有色金屬、金融股偏軟。