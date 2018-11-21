中國財經

A股早段維持走軟，上證指數跌14點，深成指跌55點。

上證指數現報2630點，跌14點或0.57%，最低見2617點，挫28點或1.06%，成交698.3億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7824點，跌55點或0.7%，低見7776點，挫102點或1.31%，成交880.84億元。

滬深300指數報3207點，跌11點或0.35%；創業板指數報1346點，跌9點或0.68%。

各板塊普遍走軟，石油、煤炭股挫逾1%；鋼鐵、有色金屬、化工、電力、水泥、金融股偏軟；房地產股則靠穩。