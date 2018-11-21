今日 09:29
中國財經
人民銀行繼續暫停逆回購操作。
人行指出，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作。
本周公開市場無逆回購到期，據此計算，今日公開市場既無資金投放亦無回籠。
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