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美國貿易代表處(USTR)對中國知識產權和科技轉讓政策的「301條款」的最新調查，發出更新報告，指中國並未從根本上改變其「不公平、不合理且扭曲市場的做法」。

報告指，雖然中國放寬部分外資入股限制，但仍然持續透過外資限制，迫使美國企業轉移技術給中方機構。報告又批評，中國繼續進行及支持透過網絡偷取美國知識產權，以及實施歧視性的技術發牌限制。

外界擔心，報告加劇中美緊張關係。美國總統特朗普和中國國家主席習近平本月底在阿根廷出席二十國集團峰會期間舉行會談。