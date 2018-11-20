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今日 22:05 香港財經 中國財經

陳茂波續與京官會面 冀加強監管合作

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財政司司長陳茂波今日繼續訪問北京，與中央財金官員會面。

陳茂波與國家科學技術部部長王志剛會面時強調，香港特區政府發展創科的決心，近年大量投入資源推動創科發展、完善創科環境、吸引頂尖科研機構落戶來港，以及培育知識型人才。同時，感謝國家科學技術部一直支持香港發展創科，與特區政府簽署有關加強創新科技合作的安排，令內地與香港的科技合作踏上新台階。

其後，陳茂波與中證監主席劉士余會面，討論一系列議題，包括香港金融安全及房地產市場的最新情況等。雙方同意繼續加強在監管方面的合作，他們一行繼而聯同保險業監管局行政總監張雲正拜會人民銀行行長易綱，雙方在會上就金融監管等事宜交換意見。

陳茂波與中國銀保監副主席王兆星會面時，雙方介紹各自銀行業和保險業的狀況，並討論香港保險業可如何助力和參與國家的發展，例如容許香港的保險公司在粵港澳大灣區設立售後服務中心以服務區內居民等。

陳茂波在拜訪國務院國資委副主任沈瑩時指出，香港為「一帶一路」建設中的首選平台和重要節點，期望能鼓勵內地企業多利用香港為「一帶一路」基建項目融資和在香港設立專屬自保保險公司，為其海外業務安排保險以完善風險管理系統。

陳茂波明日會拜會國務院港澳事務辦公室，下午啟程回港。

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