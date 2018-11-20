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今日 21:50 中國財經

上交所禁趙薇夫婦等5年任上市公司董事

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上交所公布，對祥源文化、龍薇文化及有關責任人予以紀律處分，公開認定內地影星趙薇及其丈夫黃有龍等5年內不適合擔任上市公司董事、監事及高級管理人員。

中證監4月時公布，就趙薇及其丈夫黃有龍透過龍薇傳媒，於去年高槓桿入股萬家文化一案，駁回趙薇夫婦的上訴，最終決定對兩人及萬家文化董事長孔德永採取5年證券市場禁入措施。

中證監曾舉行聽證會，聽取當事人及其代理人陳述和申辯。不過，經覆核後，中證監認為，該案違法事實清楚、證據充分，當事人的申辯理由不能成立。

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