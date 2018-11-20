訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:31 國際財經 中國財經

海航擬售資產管理公司股份予保爾森

放大圖片

「沽神」約翰保爾森(John Paulson)旗下對沖基金，同意收購海航集團持有的資產管理公司BrightSphere部分股份，該公司管理的資產規模達2380億美元。

該資產管理公司在聲明中表示，Paulson & Co.將收購海航旗下一家子公司持有的絕大多數BrightSphere普通股。

BrightSphere稱，Paulson會先以每股12.80美元購入第一批股份，總值約5900萬美元，待交易獲得各監管機構批准後，再以每股13.95美元購買第二批規模更大的股份。

在交易完成後，Paulson & Co.將持有BrightSphere略少於25%的普通股。BrightSphere最近市值約為13.6億美元。

海航在這次出售交易中料將蒙受虧損。集團於2017年3月同意以4.46億美元收購BrightSphere的前身OM Asset Management(簡稱OMAM)的24.9%股份。OMAM當時為英國保險公司Old Mutual旗下美國投資部門。在收購消息公布時，該資產管理公司的股價高企於14美元以上，周一收市價為12.8美元。

根據標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)的資料，海航集團是BrightSphere最大的股東。

按提交給監管機構的文件顯示，Paulson旗下對沖基金今年較早前買入了部分BrightSphere股份，截至9月底持有大約61.2萬股。

Paulson在聲明中稱，準備成為BrightSphere長期戰略股東。BrightSphere代表機構投資者投資精品資產管理公司。

根據《華爾街日報》之前報道，截至去年，Paulson & Co.管理的資產規模接近90億美元，其中大部分是Paulson自己的資金。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。