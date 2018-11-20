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今日 10:02 中國財經

中國成功發射試驗六號衞星

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中國今早7時40分，中國在酒泉衞星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將試驗六號衞星及天平一號A星、B星，嘉定一號、軟件定義衞星等4顆微納衞星發射升空，衞星均進入預定軌道。

試驗六號衞星主要用於開展空間環境探測及相關技術試驗。天平一號A星、B星主要用於地面測控設備精度標校。嘉定一號衞星由上海歐科微航天科技研製，是其低軌商業通訊衞星星座「翔雲」的首發星。軟件定義衞星由中國科學院微小衞星創新研究院研製，在軌主要開展安卓平台地面軟件技術太空移植及開源衞星軟件研發等技術驗證工作。

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