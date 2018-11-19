中國財經

瑞銀證券發表報告指出，預計MSCI中國指數和滬深300指數明年均有17%的上升空間，MSCI中國指數年底目標為87點，滬深300指數目標為3800點。

瑞銀證券展望明年中國股市，盈利放緩的負面影響料將減弱，政策放寬或成為新的助力。

該行又稱，除了中美貿易摩擦和內地應對政策兩大影響市場的因素外，來年還有幾個重要投資主題，包括減稅降費、利率下行、基建投資支出加速、A股國際化、以及中國創新潮。

同時，該行亦看好石油和天然氣、銀行、建築、旅遊、醫療保健等行業，但看淡房地產及材料等板塊。