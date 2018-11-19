中國財經

國家發改委公布關於鼓勵相關機構參與市場化債轉股的通知，鼓勵保險公司、私募股權投資基金等各類機構，積極參與市場化法治化債轉股。

通知指出，允許符合條件的保險集團、保險公司、保險資產管理機構設立專門實施機構從事市場化債轉股，允許保險業實施機構設立私募股權投資基金開展市場化債轉股。

同時，鼓勵私募股權投資基金開展市場化債轉股業務，私募股權投資基金管理人可以獨立開展或與其他機構，聯合開展市場化債轉股項目，資金募集和使用應符合相關監管要求。